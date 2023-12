120 neue Wohnungen Königswinter genehmigt Abrissarbeiten am Hobshof

Darüber hinaus sind in der Kapelle Sensoren für ein Erschütterungsmessgerät angebracht worden, die bei Überschreitung eines bedenklichen Schwellenwertes laut Stadt in Echtzeit eine Warnung versendet, um die Arbeiten augenblicklich einstellen zu können. Hintergrund: Die Stadt Königswinter hatte die bereits begonnenen Abbrucharbeiten am Hobshof im April stoppen lassen, da sich diese laut Verwaltung negativ auf die benachbarte Kapelle Mariae Heimsuchung auswirken könnten.