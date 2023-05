Königswinter So läuft das Projekt „Gewaltfrei lernen“ an der Grundschule Ittenbach

„Ey, du hast mich angerempelt.“ – „Nein, hab ich nicht.“ – „Doch wohl. Du lügst.“ Dann fängt einer an zu schubsen, es fliegen Schimpfworte, vielleicht auch Fäuste. Eskalation. So schnell kann eine Situation aus dem Ruder laufen. Rollen- und Bewegungsspiele sind fester Bestandteil vom Gewaltpräventionsprojekt „Gewaltfrei lernen“, bei dem auch Viertklässler der Katholischen Grundschule in Ittenbach mitgemacht haben. Dass die Schule ein solches Training angeboten hat, hängt auch mit einigen unerfreulichen Vorfällen zusammen.