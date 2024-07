Großinvestor Verianos vor dem Aus? Eigentümer von Hotel Loreley & Co. in Königswinter meldet Insolvenz an

Königswinter · Dem Unternehmen gehören zahlreiche Großimmobilien in Königswinter wie das Hotel Loreley, das Drachenfelshotel oder das Zera-Gelände: Verianos. Viel hatte man sich in der Drachenfelsstadt davon versprochen, dass der Investor die Entwicklung in der Altstadt voranbringen werde. Jetzt sieht es so aus, als würde diese Blase zerplatzen.

27.07.2024 , 16:14 Uhr

2019 fand im ehemaligen Rheinhotel Loreley ein Ausverlauf des Inventars statt. Das Gebäude gehört seit 2019 zum Unternehmen Verianos. Eine Reaktivierung steht bislang aus. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer