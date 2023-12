Fertigstellung frühestens 2026 Grundschüler in Oberdollendorf müssen noch auf ihre neue Turnhalle warten

Der Königswinterer Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig dem Abbruch und Neubau der Turnhalle an der Grundschule Oberdollendorf zugestimmt. Gleichzeitiger soll auch die Offene Ganztagsschule (OGS) erweitert werden. Der Neubau wird, wie berichtet, deutlich teurer als in einer früheren Kostenschätzung angenommen.