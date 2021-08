Feuer in Wohnhaus : Feuerwehr rückt zu Großbrand in Königswinter aus

In einem Haus in Hasenboseroth hat es in der Nacht gebrannt. Foto: Ralf Klodt

Königswinter In einem Haus in Königswinter-Hasenboseroth ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die dort lebende neunköpfige Familie konnte sich retten. Die Polizei ermittelt zur Ursache und hat den Brandort beschlagnahmt.



Großeinsatz für die Feuerwehr Königswinter: In einem Haus im Oberpleiser Ortsteil Hasenboseroth ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die dort wohnende neunköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr war gegen 2 Uhr zu dem Brand eines Bungalows alarmiert worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Feuer von einem angrenzenden Holzschuppen auf das Haus übergesprungen ist. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt, wie Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage mitteilte. Es gilt ein Betretungsverbot.

Die neunköpfige Familie blieb unverletzt und konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Sie wurde von der Feuerwehr betreut und kam anschließend bei Bekannten unter, wie Scholten mitteilt.

Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren in der Nacht vor Ort. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden.

(ga)