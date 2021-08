Feuerwehreinsatz in Königswinter : Nächtliches Feuer zerstört Einfamilienhaus in Hasenboseroth

Nächtliches Feuer zerstört Einfamilienhaus in Hasenboseroth

Feuerwehreinsatz in Königswinter

Ein Haus in Hasenboseroth wurde in der Nacht durch ein Feuer fast komplett zerstört. Foto: Ralf Klodt

Update Königswinter Ein Feuer hat Donnerstagnacht in Königswinter-Hasenboseroth ein Wohnhaus zerstört. Die dort lebende neunköpfige Familie konnte sich retten. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine Brandstiftung, die Ursache ist aber weiter unklar.

Großeinsatz für die Feuerwehr Königswinter: In einem Haus im Oberpleiser Ortsteil Hasenboseroth ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die dort wohnende neunköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.