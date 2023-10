Am 11.Oktober in Königswinter Helfer für schönere Bahnunterführung gesucht

Bevor der Königswinterer Bahnhof seitens der Deutschen Bahn umfassend saniert wird, dauert es laut Ulrich Keinath voraussichtlich noch mehrere Jahre. So lange könne der Bahnhof aus Sicht der Altstadtmanager nicht in diesem unschönen Zustand bleiben. Deswegen haben die beiden Altstadtmanager am kommenden Mittwoch eine Verschönerungsaktion organisiert, bei der sie auch auf die Mithilfe der Königswintererinnen und Königswinterer setzen und hoffen, dass diese mit anpacken.