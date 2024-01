Täter stach mehrfach auf Opfer ein Fall aus Königswinter und Hennef bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" berichtet am Mittwoch um 20.15 Uhr über zwei Raubüberfälle auf Tankstellen, die sich am 24. Oktober 2021 in Königswinter-Oberdollendorf und in Hennef ereignet haben. Das berichten die Polizei Bonn und die Polizei Rhein-Sieg am Montag vor der Sendung in einer Mitteilung.