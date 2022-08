Polizei sucht Hundehalterin : Hund beißt und verletzt 17-Jährige in Königswinter

Königswinter Der Hund einer bisher unbekannten Frau hat am vergangenen Samstagnachmittag in Königswinter eine 17-jährige Fußgängerin verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Halterin.

Am vergangenen Samstagnachmittag hat der Hund einer bisher unbekannten älteren Frau eine 17-jährige Fußgängerin in Königswinter verletzt. Gegen 17 Uhr passierte die Jugendliche die Bushaltestelle Schulzentrum am Cleethorpeeser Platz, wie die Polizei Bonn mitteilte. Dort stand die ältere Frau mit ihrem Hund. Dieser sprang das vorbeigehende Mädchen an und biss ihr in den Oberschenkel.