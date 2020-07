Halterin nicht erreichbar : Hund fällt Mann und Seniorin in Königswinter an

Hund fällt Mann und Seniorin in Königswinter an

Niederdollendorf Innerhalb kürzester Zeit hat derselbe Hund in Niederdollendorf zwei Passanten angesprungen. Die Halterin nannte einem der Opfer zwar eine Handynummer, war darunter aber nicht zu erreichen.

Am Dienstagnachmittag soll ein Hund in Niederdollendorf zunächst eine 76-jährige Frau sowie kurz darauf einen 29-jährigen Mann angefallen und verletzt haben. Das teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei gegen 16.40 Uhr auf der Straße Am Strandbad in Richtung Rhein unterwegs gewesen, als ihn der Hund - vermutlich ein Boxer - angesprungen habe.