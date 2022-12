ICE blieb bei Königswinter stehen : „Das ging erstaunlich schnell und lief sehr verhalten ab“

Über eine Notfalltreppe an der Brücke über die ICE-Strecke gelangten die Einsatzkräfte bei Stieldorferhohn zu dem havarierten ICE-Zug. Foto: Ralf Klodt

Königswinter Wegen eines Oberleitungsschadens ist am Dienstagabend ein ICE in Königswinter-Stieldorferhohn mit rund 500 Passagieren an Bord stehen geblieben. Die Feuerwehr schildert, wie die Räumung des Zuges abgelaufen ist.