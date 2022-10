Feuerwehreinsatz in Königswinter : Wanderin verläuft sich im Siebengebirge und muss gerettet werden

Feuerwehreinsatz in Königswinter

Königswinter Weil sie die Orientierung verloren hatte und der Akku ihres Handys fast leer war, wählte eine junge Frau am Samstagabend im Siebengebirge den Notruf.

Eine junge Frau hat sich am Samstagabend auf einer Wanderung im Siebengebirge verlaufen. Weil sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zurück in die Königswinterer Altstadt fand, wählte sie den Notruf.

Nach eigenen Aussagen war die 21-Jährige bereits tagsüber von Bonn aus in Richtung Siebengebirge aufgebrochen. Nach Einbruch der Dunkelheit war sie gegen 20.30 Uhr allerdings immer noch im Siebengebirge unterwegs und verlor dort offenbar die Orientierung. Als sie den Notruf wählte, befand sich die Frau auf dem Schallenberg in Königswinter. Ihr Handyakku war zu dem Zeitpunkt bereits fast leer. Glücklicherweise gelang es ihr aber noch, ihren Standort über GPS an die Leitstelle zu übermitteln.