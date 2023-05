Persönliche Verunglimpfungen per Flyer Warum es um das umstrittene Baugebiet in Vinxel immer noch Streit gibt

Vinxel/Oberpleis · Die Debatte um das umstrittene Neubaugebiet in Vinxel immer skurrilere Züge an: Ein Flyer von CDU-Ratsherr Josef Griese führt in Königswinterer Ratsgremien zu emsigen Diskussion über den Umgang von Kommunalpolitikern miteinander.

25.05.2023, 18:00 Uhr

Unter anderem auf dem früheren Hobshof-Gelände in Vinxel soll das Neubaugebiet mit 116 von ursprünglich 142 Wohneinheiten entstehen. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Ein Nachspiel hatte der Flyer-Streit zwischen Kommunalpolitikern über das geplante Neubaugebiet in Vinxel im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz. Trotz aller Polemik fasste das Gremium gegen die Stimmen der CDU-Fraktion den Beschluss, den Bebauungsplan auf Basis des überarbeiteten städtebaulichen Konzepts weiterzuführen. Heißt: Dabei soll die Variante, nach der die geplante Kita auf der westlichen Seite der Holtorfer Straße gebaut wird, als Grundlage dienen.