IT-Experte an Jugenddorf-Christophorusschule : Königswinterer Schüler legen sich mit einem Hacker an

Lange Zirkusnacht in Christophorus-Schule : 120 Schüler aus Königswinter und NRW machen Aula zur Manege Nach zweijähriger Coronapause konnten Kinder und Jugendliche bei der langen Zirkusnacht an der CJD Christophorusschule Königswinter in Workshops wieder Artistisches und Magisches erlernen. Bis spät in die Nacht wurde geübt und trainiert.