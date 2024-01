Einsatz in Königswinter-Ittenbach Rettungskräfte bergen Verletzten nach Rodelunfall auf der Margarethenhöhe

Ein Mann ist am Samstagmittag bei einem Schlittenunfall auf der überfüllten Rodelwiese unterhalb der Löwenburg in Königswinter-Ittenbach auf der Margarethenhöhe verletzt worden. Rettungsdienst und Feuerwehr wurden gegen 13.50 Uhr alarmiert, um den verletzten Mann, der in der Nähe des Löwenburger Hofes verletzt worden war, zu bergen - was sich bei der derzeitigen Witterung alles andere als leicht herausstellte.