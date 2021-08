Versuchte Geldautomatensprengung : Spezialisten rücken wegen Sprengstoffverdacht in Ittenbach an

Spezialisten rücken wegen Sprengstoffverdacht in Ittenbach an

Ittenbach Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Mittwoch wegen einer versuchten Geldautomatensprengung nach Königswinter-Ittenbach ausgerückt. Wegen des Verdachts auf Sprengstoff mussten auch Spezialisten anrücken.

Einsatz vor der Kreissparkasse in Ittenbach: Gegen halb vier am Mittwochmorgen waren Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wegen des Verdachts einer Geldautomatensprengung vor der Filiale in der Königswinterer Straße ausgerückt. Wie die Kräfte vor Ort mitteilten, wurde sofort eine Fahndung nach möglichen Tätern in die Wege geleitet. Weil Rauch aus dem Inneren drang, wurden zudem Spezialisten des LKA angefordert und der Bereich weiträumig abgesperrt.