Königswinter-Ittenbach​: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L83​

Königswinter-Ittenbach Auf der Landstraße 83 bei Königswinter sind am Samstag vier Autos an einem Unfall beteiligt gewesen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und zwei der beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer eines Opel Astra soll zu dieser Zeit auf der L83 in Richtung Ittenbach unterwegs gewesen sein, als er in einer Kurve aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Zur gleichen Zeit fuhr der Fahrer eines Mercedes in die entgegengesetzte Richtung. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.