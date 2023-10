Zeugen gesucht Unbekannte stehlen Kabeltrommeln in Königswinter

In Königswinter haben Unbekannte mehrere große Kabeltrommeln auf einem Firmengelände in der Straße „Am Ziegelofen“ in Königswinter-Niederdollendorf gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Freitag (29.09.2023), gegen 18 Uhr, und dem vergangenen Mittwoch (04.10.2023), gegen 16 Uhr, teilte die Polizei Bonn am Freitag mit.