Kommentar zur Bürgermeister-Kandidatur Wird das Königswinterer Rathaus zur Wahlkampfbühne?

Meinung | Königswinter · Die Katze ist aus dem Sack: Heike Jüngling (CDU), Dezernentin im Königswinterer Rathaus, will Bürgermeisterin werden. Wenn auch ihr Chef Lutz Wagner (Königswinterer Wählerinitiative) den Hut erneut in den Ring werfen sollte, steht ein Wahlkampf unter einem Dach an. Nicht ganz einfach, meint Claudia Sülzen.

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

15.08.2024 , 16:30 Uhr

Zahlreiche Termine, wie hier bei der Begegnungsstätte Grenzenlos, absolvieren Bürgermeister Lutz Wagner und seine Dezernentin Heike Jüngling (2.v.r.) gemeinsam. Im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt könnten sie Konkurrenten sein. Foto: Frank Homann