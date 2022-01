Bauvorhaben in Königswinter : Kompromiss für das Seniorendorf in Oberpleis

Seniorendorf Oberpleis : E-Bikes und Car-Sharing für die neuen Alten Vom Chalet bis zum Pflegeplatz soll es hier alles geben. Das geplante Seniorendorf in Oberpleis will sich an den Bedürfnissen der 68er-Generation ausrichten. Umweltschutz und Corona haben das Projekt aufgehalten, aber nicht gestoppt.