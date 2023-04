Für Veranstalter in Königswinter überraschend Konzert in Zera-Fabrik wegen Brandschutz zeitweise auf der Kippe

Das war knapp. „Es gab eine Lösung und die war für uns plötzlich wieder vom Tisch“, sagt Helmut Reinelt vom Kulturbüro Nr5 mit Blick auf die Brandschutzerfordernisse für das Klassikkonzert in den Räumen der ehemaligen Königswinterer Zera-Fabrik, die Teil des Kulturprojekts Hotspot KW ist. So hätte man sich mit dem Bauamt der Stadt zum Beispiel auf Brandwachen an den, sich in die falsche Richtung öffnenden Brandschutztüren, verständigt. Am Mittwoch, vier Tage vor dem geplanten Klassik-Konzert, bringt dann ein Schreiben des Rhein-Sieg-Kreises alles ins Wanken, in dem diese Punkte nicht mehr erwähnt worden seien.