Demo gegen Rassismus Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Königswinter

Bürgermeister Lutz Wagner unterstützt die Veranstaltung und ruft in den Sozialen Medien zur Teilnahme an der Kundgebung auf. „Rechtspopulistische und rechtsradikale Politiker gewinnen an Zuspruch. Und das, obwohl sie sich immer offener als Feinde unserer offenen, liberalen und demokratischen Gesellschaft zeigen. Wir wollen gemeinsam mit den demokratischen Parteien, den Kirchen und der Stadtgesellschaft ein deutliches Zeichen für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte setzen“, so der Bürgermeister.