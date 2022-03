L 268 endet in Oberdollendorf : Königswinterer Berg-Tal-Verbindung wird acht Wochen gesperrt

Stopp an der L 268 in Oberdollendorf: Für acht Wochen ist die Heisterbacher Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Schranke lässt ausschließlich Busse und Rettungswagen durch. Foto: Frank Homann

Königswinter Plötzlich ist eine Schranke da: Wie angekündigt, ist die L 268 in Oberdollendorf für acht Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt. Nur Busse und Rettungswagen dürfen die zwei Schrankenanlagen passieren. Mancher versucht aber, die Umleitung zu umgehen.

Grund der Beschrankung: Die Bushaltestelle Rennenbergstraße an der L 268 wird in den nächsten acht Wochen in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei umgebaut. Es gibt zwar eine großräumige Umleitungsstrecke über die K 25 in Richtung L 490 und die L 193, allerdings haben in den vergangenen Tagen einige Autofahrer versucht, diese Umleitung zu umgehen. „In den Anfangstagen der Vollsperrung wurden vereinzelte einfahrende Pkw und Lkw registriert. Diese mussten dann vor der Schranke sowohl tal- als auch bergseitig wenden“, berichtet Florian Striewe, Pressesprecher der Stadt Königswinter.