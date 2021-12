Auto fährt gegen Baum : L331 in Königswinter nach schwerem Unfall gesperrt

In Ittenbach hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Foto: Ralf Klodt

Ittenbach Die Landstraße 331 in Königswinter ist nach einem Unfall gesperrt worden. Die Fahrerin des Unfallautos wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Nach einem Unfall in Königswinter-Ittenbach ist die Königswinterer Straße (L331) in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Nach ersten Angaben war ein Auto in der Nähe der Autobahnauffahrt mit hohem Tempo gegen einen Baum gefahren und anschließend an einem Hang auf einem angrenzenden Feld gelandet.