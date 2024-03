Entscheidung im Stadtrat Königswinterer Lemmerz-Freibad bleibt zu

„Der Rat der Stadt hat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, den Betreibervertrag aufzuheben beziehungsweise abzuwickeln und das Freibad nicht wieder zu öffnen“, informiert die Verwaltung im Anschluss an die Stadtratssitzung am Montagabend mit Blick auf die Frage, wie es mit dem Lemmerz-Freibad in Königswinter weitergehen soll. Die für den Betriebskostenzuschuss 2024 vorab bereit gestellten Mittel sollen zudem für den anstehenden Sanierungsauftrag genutzt werden, heißt es weiter.