Nasse Abkühlung am Drachenfels : Lemmerz-Freibad in Königswinter soll kommende Woche öffnen

Wenn der PH-Wert stimmt, dann kann das Lemmerz-Freibad am Dienstag endlich öffnen. Wegen eines Defekts an der Chlor-Dosierungsanlage konnte die Saison nicht wie geplant starten. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Königswinter Das Lemmerz-Freibad am Drachenfels in Königswinter öffnet voraussichtlich am Dienstag. Die Öffnung hatte sich durch einen Defekt an der Chloranlage verzögert.



Eigentlich hätte der Badespaß im beliebten Lemmerz-Freibad am Drachenfels schon vor einem Monat an Christi Himmelfahrt losgehen sollen. Doch wegen Terminschwierigkeiten und Lieferengpässen mussten viele heiße Tage anderswo verbracht werden. Am Dienstag soll das Warten laut Florian Striewe, Pressesprecher der Stadt Königswinter, ein Ende haben und das Lemmerz-Freibad endlich öffnen.

Grund der Verzögerung war ein Defekt an der Dosierungseinheit der Chlor-Anlage. Dieser sei erst zwei Tage vor der ursprünglich geplanten Öffnung festgestellt worden. Grund dafür seien Terminschwierigkeiten mit einer Fachfirma, die die Wartung der Anlage übernommen habe, erklärt Striewe. Bei den Ersatzteilen gab es zudem Lieferschwierigkeiten. Erst am Mittwoch konnten diese eingesetzt worden.

Die Chlor-Dosierungsanlage funktioniere, jedoch müsse das Wasser noch den benötigten pH-Wert von 7,7 erreichen. Laut Striewe liege der Wert derzeit bei acht. Am Freitag sollten neue Proben entnommen werden und zur Prüfung ans Gesundheitsamt geschickt werden. Am Montag sollen die Ergebnisse vorliege. Striewe ist optimistisch, dass der notwendige Wert dann erreicht ist und das Bad am Dienstag öffnen kann.

(hfe)