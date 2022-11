Zahlreiche Schäden im Königswinterer Freibad : Lemmerzbad droht Schließung im Jahr 2023

Königswinter Eine Hiobsbotschaft für die Schwimm - und Badelandschaft in Königswinter: Das Lemmerzfreibad muss vielleicht geschlossen werden. „Freibadsaison 2023“, lautet der Tagesordnungspunkt, mit dem sich Ende November der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss in Königswinter beschäftigen muss.

Schlechte Nachrichten für die Freunde des Lemmerzfreibades in Königswinter: Das Schwimmbad am Oberweingartenweg muss möglicherweise im kommenden Jahr 2023 komplett geschlossen bleiben. Das verkündete die Verwaltung im Ausschuss für Schule, Städtepartnerschaft und Sport. Demnach sind die Mängel so groß, dass noch einmal sicher rund 110.000 Euro ausgegeben werden müssen, um gegenzusteuern. Ende November soll entscheiden werden, ob das Bad für zunächst 2023 dicht gemacht wird oder nicht.

Saison 2022 war verspätet gestartet

Bekanntlich hatte das Bad auch in diesem Jahr erst mit sechswöchiger Verspätung geöffnet werden können, weil die Chlorgasanlage repariert werden musste. „Hier geht es nicht mehr nur um die übliche Beseitigung von Mängeln, sondern darum, das Bad für die nächste Freibadsaison verkehrssicher zu machen“, machte Dezernentin Heike Jüngling im Ausschuss klar. Der schwarze Peter liegt nun im Feld des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses. In der Sitzung am Montag, 28. November, soll sich entscheiden, ob es am Oberweingartenweg eine Freibadsaison 2023 gibt oder eben nicht.