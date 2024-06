Fahrzeug fuhr sich fest Lastwagen stößt in Niederdollendorf mit Auto zusammen

In Königswinter-Niederdollendorf ist am Montag ein Lastwagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Gegen 12.15 Uhr war der Fahrer des Lastwagens in Niederdollendorf auf der Heisterbacher Straße unterwegs. Vor der katholischen Kirche im Ortskern wollte der Fahrer wenden, um dann weiter nach Königswinter zu fahren.