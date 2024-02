Behebung der Probleme läuft Nach Absage der Zirkusnacht wegen Mängeln: So steht es um die CJD-Aula

Eigentlich sollten in der Nacht zu Samstag Schüler in der Aula der CJD Christophorusschule in Niederdollendorf jonglieren, balancieren und in die Zirkuswelt abtauchen. Doch die Veranstaltung musste kurzfristig abgesagt werden wegen „baulichen Mängeln und Mängeln an der Brandschutzanlage“, wie die Schule in einer Mitteilung am Mittwoch informiert.