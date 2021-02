Kradfahrer erfasst 22-Jährigen : Männer bei Unfall in Königswinter lebensgefährlich verletzt

Männer bei Unfall in Königswinter lebensgefährlich verletzt

Königswinter In Königswinter-Oberdollendorf sind bei einem Verkehrsunfall mit einem Krad am späten Samstagabend zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Am späten Samstagabend sind in Königswinter-Oberdollendorf zwei junge Männer bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18 Jahre alter Kradfahrer gegen 22.30 Uhr auf der Heisterbacher Straße zum Rhein unterwegs, als ein 22-Jähriger die Fahrbahn überquerte und von dem Krad erfasst wurde. Hierbei verlor der 18-jährige Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte so ebenfalls.