Fertigung auf Königswinterer Margarethenhöhe : Als das Spielzeug noch „Made in Siebengebirge“ war

Albert Sawinsky war auf den großen Weltausstellungen vertreten und eroberte mit seinen raffinierten Produkten selbst die Herzen von Monarchen. Foto: Virtuelles Heimatmuseum Ittenbach

Königswinter Nicht immer kam Spielzeug nahezu ausschließlich aus China: Vor 100 Jahren wurde auf der Königswinterer Margarethenhöhe Spielzeug hergestellt. Fabrikant Albert Sawinsky erobert nicht nur Kinderherzen mit seinen genialen Kreationen, er avancierte auch zum Hoflieferant von Kaiser Franz Joseph.



Von Roswitha Oschmann

Er eroberte mit seinem Spielzeug nicht nur die Herzen der Kinder. Selbst Monarchen gerieten in Verzückung, wenn Albert Sawinsky die Produkte aus seiner Vixier- und Spielwarenfabrik präsentierte. Und Kaiser Franz Joseph von Österreich ernannte ihn 1910 zum Hoflieferanten, nachdem der Monarch auf einer großen Ausstellung in Wien den Stand des Rheinländers beehrt hatte. Vor 100 Jahren zog der Fabrikant mit seinem Unternehmen von Troisdorf auf die Margarethenhöhe und firmierte nun unter der Adresse „Margarethenkreuz 1 im Siebengebirge“, wo er seine raffinierten Kreationen entwickelte und herstellte.

Sawinsky, Jahrgang 1884, war ein aufgeweckter und offensichtlich selbstbewusster junger Mann. Bereits mit 20 Jahren reiste er zur fünf Monate dauernden Weltausstellung Damuka (Deutsche Armee-, Militär- und Kolonial-Ausstellung) in St. Louis in Missouri. Heute würde er wohl als aufstrebender Start-up-Unternehmer bezeichnet. Damals hatte er seine Fabrik in Troisdorf, wohin der gebürtige Siegburger als Kind mit seinen Eltern verzogen war, gerade gegründet.

Mit eigenem Pavillon präsenierte der Unternehmer aus dem Siebengebirge seine Firma und seine Produkte – wie hier bei der Jahrhundertausstellung in Breslau. Foto: Virtuelles Heimatmuseum Ittenbach

Ausgefallene Spielidee macht weltweit Karriere

Gedulds-, Rätsel- oder Knobelspiele kamen ganz groß in Mode. Und es war eine Menge Geduld erforderlich, wenn die zerlegbaren Miniaturmöbel und ganze Zimmerinventare aus Holz in Mini-Puppenhäuser aus der Werkstatt Sawinskys zusammengefügt werden mussten. Das war das Puzzle der damaligen Kindergeneration. Auf diese ausgefallenen Produkte hatte der pfiffige Unternehmer das Patent erlangt.

Seine Messeaktivitäten waren enorm. So stellte Albert Sawinsky etwa 1905 und 1906 in Lüttich, Görlitz, Paris, Brüssel, Marseille, Nizza und Monte Carlo aus. 1907 besuchte das Kronprinzenpaar persönlich seinen Stand in Berlin. Und als Kaiser Franz Joseph 1910 bei der Wiener Messe Feuer fing, hatte der geniale Fabrikant auf dem elterlichen Grundstück in Troisdorf gerade einen neuen Betrieb errichtet und seine Produktion gesteigert.

In drei Sprachen warb Albert Sawinsky für seinen internationalen Verkaufsschlager der Spielzeuge – die zusammensetzbare Möbelgarnitur. Foto: Virtuelles Heimatmuseum

In dem Jahr heiratete er überdies Clara Cremer aus der Eifel. 1913 stellte er wieder in Breslau und Amsterdam aus. Aber so bewundernswert seine Unternehmensentwicklung bis dahin auch war, die Zeitläufte sollten Sawinsky böse mitspielen und auch privat hielt ihm das Schicksal Bitteres bereit. 1914 starb seine Frau, bei einer Messe in Malmö wurde er vom Kriegsausbruch überrascht. Sawinsky kämpfte als Freiwilliger in Frankreich, sprachkundig in Französisch und Englisch war er am Schluss als Dolmetscher gefragt.

Nach dem Krieg ging der rührige Unternehmer nicht nur eine neue Ehe mit Maria Rechmann aus Köln ein, sondern gründete auch das erste Kino in Troisdorf und beteiligte sich später auch an Fuhrunternehmen nach dem Ausbau der Straße zwischen Königswinter und Ittenbach in den zwanziger Jahren. Auf den Wagen standen die Ziele „Ittenbach – Königswinter, Margarethenhof-Margarethenkreuz, Marienhof, Sophienhof, Thomashof – Aufstieg zum Oelberg“.

Seine Frau besaß in Köln viele Immobilien, Albert zog zu ihr an die Roßstraße. Nachdem er 1922 nach der Ausstellung in Magdeburg den Firmensitz ins Siebengebirge verlagert hatte, wohnte er im Sommer mit der Familie „über der Ökonomie“, wie es hieß, also im oberen Stock über dem Bauernhof des Margarethenkreuzes. Vermutlich war der Fabrikant durch seinen fünf Jahre jüngeren Bruder Adolf ins Siebengebirge gelangt, der ab 1909 als Lehrer in Ittenbach wirkte.

Am 4. Dezember 1923 zog Sawinsky schriftlich Bilanz: „Durch die gewaltmäßigen Eingriffe der Franzosen … lagen alle Fabriken und Bergwerke still und die Arbeiter bezogen Arbeitslosenunterstützung, die gegen das strenge Verbot der Franzosen an die Leute bezahlt wurde … Ich benutzte diese ruhige Zeit, wo keinerlei Geschäfte mit dem Ausland gemacht werden konnten, um meine Spielwaren-Fabrik nach dem Siebengebirge (Margarethenkreuz) zu verlegen. Nachdem ich den Betrieb fertig eingerichtet hatte, war die politische Lage noch immer unverändert, die Franzosen duldeten nicht, dass deutsche Erzeugnisse exportiert wurden. Die Eisenbahnen lagen noch immer still, und daher ließen wir den Betrieb ruhen. Da die Arbeitslöhne pro Stunde infolge der Geldentwertung schon bis zu 1 Billion Mark heraufgewachsen waren, konnten wir auch nicht auf Vorrat arbeiten lassen.“

Mit dem „Wir“ meinte er seinen neuen Sozius Paul Hubert Bachem, Gutsbesitzer vom Margarethenkreuz. Sein Quartiergeber also. Von dem Kompagnon Bachem ist überliefert, dass er viel Geld in die Spielzeugfabrik investierte, aber verlor und er später nicht gut auf diese Zeit zu sprechen war. Zwar gab es noch einige Ausstellungen, aber der Börsenkrach und die Weltwirtschaftskrise ausgangs der Zwanziger Jahre bedeuteten den Todesstoß für das Unternehmen, auch wenn es weiter und expandierte.

So wurde 1931 ein Zweigbetrieb in England installiert, den Willy Thomas, ein Sohn der befreundeten Eigentümerfamilie des Löwenburger Hofes, als Geschäftsführer leitete. Eigentlich wollte er damit nach Amerika gehen, aber die Weltwirtschaftskrise hatte die Pläne zunichte gemacht. Zwar waren Sawinsky und Thomas noch bei der Bauausstellung am Funkturm von Mai bis August 1931, aber im folgenden Januar musste der Unternehmer seinem Angestellten kündigen – beide Betriebsstätten müssten auf unbestimmte Zeit schließen. Sie sollten nie wieder öffnen.

Das Ende eines legendären Unternehmens, das vor dem Ersten Weltkrieg mit dazu beigetragen hatte, dass 80 Prozent der weltweiten Spielwarenproduktion aus Deutschland stammte. Heute kommen vier Fünftel der Spielwaren, die auf deutschen Gabentischen landen, aus China.

1934 verließ Albert Sawinsky die Margarethenhöhe gen Köln. Dort soll der Fabrikant, der 1960 verstarb, in die Immobilienbranche eingestiegen sein. Sein Bruder blieb bis zur Pensionierung Lehrer in Ittenbach.