Fährfahrt der besonderen Art bei Königswinter Wanderschäfer überquert Rhein mit mehr als 340 Tieren

Am Samstagmorgen wurde die Rheinpromenade zum Schauplatz eines spektakulären Anblicks: 340 Schafe und Ziegen wanderten von der Rheinaue aus in Richtung Ennert. Begleitet von vier Hütehunden lockte die Kolonne neugierige Passanten an.

15.04.2023, 19:01 Uhr

Mit mehr als 340 Schafen und Ziegen überquerte der Wanderschäfer Johannes Bois den Rhein. Foto: Frank Homann