Gerätehaus Oelberg Bei der Feuerwehr in Königswinter soll nicht gespart werden

Die Kommunalpolitiker in Königswinter wissen, was sie an ihrer ehrenamtlich organisierten und gut funktionierenden Feuerwehr haben. Beim geplanten Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Oelberg in Thomasberg möchten sie daher auch keine nennenswerten Einsparungen vornehmen. Der Bau- und Verkehrsausschuss empfahl jetzt dem Stadtrat, das bisherige Baubudget in Höhe von 2,97 Millionen Euro auf 3,6 Millionen Euro zu erhöhen. Darin enthalten ist ein fünfprozentiger Sicherheitszuschlag, falls die Baukosten weiter steigen sollten.