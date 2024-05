Stoffe, Textilien, Nüsse und Co. Diese neuen Geschäfte gibt es in der Königswinterer Altstadt

Die Idee, einen eigenen Stoffladen zu eröffnen, spukte Karina Leon Resendiz schon lang durch den Kopf. „Ich habe schon immer geschaut, wo könnte ich es mir vorstellen“, sagt die gebürtige Mexikanerin, die heute in Bad Godesberg lebt. Als sie nach langer Zeit mal wieder in Königswinter unterwegs ist, fällt ihr das Geschäft in der Hauptstraße 378 ins Auge, in dem sich zuletzt die Alte Druckerei befand, in der Handgemachtes von Schmuck bis Keramik verkauft wurde.