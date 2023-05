Veränderungen in der Gastronomie Neuer Betreiber für Königswinterer Restaurantschiff „Alte Liebe“

Im Dezember vor fünf Jahren hat Engin Kisac auf dem Restaurantschiff „Alte Liebe“ in Königswinter um die Hand seiner Freundin Alev angehalten. Seither hat er nicht nur Augen für seine Liebste, die Ja gesagt hat und mittlerweile seine Ehefrau ist, sondern auch für die „Alte Liebe“. Immer wieder habe er beim vorigen Betreiber nachgefragt, ob dieser sein Gastronomen-Dasein hinter sich lassen will und das Restaurant abgibt. Nach vielen Neins kam dann irgendwann das Ja. Kisac nutzte die Chance, erhielt den Zuschlag, das Schiff zu pachten und tritt in die Fußstapfen des Vorbetreibers. Oder vielmehr möchte Engin Kisac eigene Fußabdrücke machen.