Glosse zum neuen Straßennamen in Königswinter Warum eine Straße nicht den Namen einer unkonventionellen Frau trägt

Jeder Mensch hat irgendeinen Spleen. Meiner lautet: Ich weiß es zu schätzen, wenn ich mir an heißem Essen oder glutheißen Getränken nicht den Mund, die Zunge oder gar den Gaumen verbrenne. Ich sollte mir somit überlegen, nach Heisterbacherrott zu ziehen, konkret in den Rektor-Helten-Weg. Weil der bald einen neuen Namen bekommt, vertraue ich nämlich darauf, dass etwa Pizzalieferanten meine Pizza Vulcano exakt so bringen, wie ich sie mag: etwas abgekühlt, ohne Verbrennungsgefahr.