Premiere in Königswinter : So war der erste Tag im neuen Hallenbad

Ordentlich strampeln: Am Aschermittwoch stiegen die ersten Schüler in die Schwimmbecken des neuen Hallenbads. Foto: Frank Homann

Königswinter Am Mittwochmorgen war es so weit: Das neue Hallenbad in Königswinter ist eröffnet worden - mit einem Sprung ins Wasser von Schülern. Was sagen die ersten Gäste sowie die Verantwortlichen zum Start?