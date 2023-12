Königswinter: Trauzimmer, Alte Küche, Wagenhalle Welche Neuheiten die Besucher auf Schloss Drachenburg erwarten

Ein wenig schüchtern, fast verloren schaut der Weltstar in die Kamera. Was die Fotografie des introvertierten Kunstgenies, Fotografen und Filmemachers Andy Warhol aus dem Jahr 1980 zusammen mit Paul Spinat, als maximal exzentrisch und extrovertiert geltender Eigentümer und Bewohner von Schloss Drachenburg, so besonders macht, ist die Tatsache, dass alles auf diesem Bild ein Kunstwerk ist. Das Interieur des Schlosses im Hintergrund inklusive. Dieser seltene Schnappschuss ist nur eines der faszinierenden Exponate der neu konzipierten Ausstellung zur Schlossgeschichte. Wer einen Rundgang durch das zwischen 1881 und 1885 erbaute Märchenschloss wagt, entdeckt in diesen Tagen eine ganze Fülle an Neuheiten – fast wie in einer Art Adventskalender.