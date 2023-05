Königswinter-Niederdollendorf Einbrecher stiehlt Bier und Zigaretten aus Supermarkt

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend einen Supermarkt in Königswinter-Niederdollendorf ausgeraubt. Gegen 22.30 Uhr warf der Täter eine Scheibe des Ladens am Proffenweg ein und gelangte so in die Räume, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendete der Einbrecher eine Kiste Bier und mehrere Packungen Zigaretten, die er wenig später in einem Einkaufswagen in Richtung Heisterbacher Straße schob.