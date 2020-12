Alle machen mit : Niederdollendorfer Familie bringt Kinderbücher heraus

Die Bücher

Das Wurzelmännchen ist ein kleines Kerlchen und wohnt in den Wurzeln einer uralten Eiche an der Lichtung. Es hat viele Freunde unter den Tieren und erlebt immer wieder neue Abenteuer. Fünf dieser Abenteuer sind in jedem Buch festgehalten. Dazu liebevoll und detailreich illustriert. Am Ende jeder Geschichte sind Findefragen zusammengestellt, die dazu anregen, gemeinsam die Bilder noch einmal in Ruhe anzuschauen.

ISBN 978-3-96856-022-9, Verlag TwinPrint, 14,95 Euro