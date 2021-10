Tankstelle in Niederdollendorf : Mann tankte und flüchtete mit falschen Kennzeichen

An einer Tankstelle in Niederdollendorf hat ein Mann getankt, ohne zu bezahlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Königswinter In Königswinter-Niederdollendorf hat ein unbekannter Mann getankt, ohne das Benzin zu bezahlen. An seinem Mercedes waren zudem falsche Kennzeichen angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann hat in Königswinter-Niederdollendorf getankt, ohne das Benzin zu bezahlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erfolgte der Betrug schon am 16. Oktober an der Tankstelle auf der Straße „Im Mühlenbruch“. Der Unbekannte hatte an seinem schwarzen Mercedes C-Klasse Coupé falsche Kennzeichen mit der Bonner Städteekennung angebracht.