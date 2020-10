Kostenpflichtiger Inhalt: Wertvolle Flora und Fauna erhalten : Sumpfweg in Niederdollendorf soll nicht bebaut werden

Die Bebauung des Sumpfweg-Areals beschäftigt Bürger und Politik seit vielen Jahren. Die neue Mehrheit will den Plan nun aufheben. Foto: Frank Homann

Königswinter Die neue Mehrheit im Königswinterer Stadtrat will den Bebauungsplan für das Gelände aufheben. Sie will die ökologisch wertvolle Flora und Fauna direkt am Rheinufer erhalten. Die Stadt ist mit dem Plan aber aus weiteren Gründen in einer verzwickten Lage.