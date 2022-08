Auf Bundesstraße bei Oberdollendorf : Autofahrer bei Unfall auf B42 leicht verletzt

Kurz vor dem Eingang am Tunnel Grüner Weg bei Oberdollendorf landete das Auto auf der Seite. Foto: Ralf Klodt

Königswinter-Oberdollendorf Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B42 bei Oberdollendorf verletzt worden. Die Bundesstraße war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten in Fahrrichtung Köln zeitweise gesperrt.

Ein Autofahrer ist am Montagvormittag auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Köln verunglückt. Sein Auto war aus noch ungeklärter Ursache zwischen der Auffahrt Oberdollendorf und vor dem Tunnel Grüner Weg auf der Seite gelandet, wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.