Schutzhütte in Oberdollendorf „Unsere Kinder sollen das auch erleben“

Immer wieder in den vergangenen Jahren war die Aussichtshütte „Rheinblick“ auf der „Hülle“ in Oberdollendorf Zielscheibe von Vandalismus. Jetzt bauten fleißige Helfer die Hütte in einer konzertierten Aktion im Rahmen eines Dorfprojektes wieder auf. Ein Beispiel für den besonderen Zusammenhalt in dem beschaulichen Ort am Rande der Weinberge.