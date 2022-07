Unfall in Königswinter-Oberpleis : Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Gabelstapler

Königswinter In Königswinter-Oberpleis sind am Freitag ein Bus und ein Gabelstapler zusammengestoßen. Vier Fahrgäste sowie der Gabelstapler-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei dem Zusammenstoß eines Busses und eines Gabelstaplers in Oberpleis sind am Freitagmittag fünf Menschen verletzt worden. Sie waren bei dem Unfall auf der Siegburger Straße von Glassplittern getroffen worden, wie die Königswinterer Feuerwehr mitteilte. Demnach fuhr der Gabelstapler vor einem Betriebsgelände, als es beim Abbiegen zum Zusammenstoß mit dem Linienbus kam. In dem Bus, der in Richtung Oberpleis Ortszentrum unterwegs war, saßen zehn Personen. Bei der Rettungsleitstelle gingen nach dem Zusammenstoß mehrere Notrufe ein.