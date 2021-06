Einbruch in Königswinter-Oberpleis : Einbrecher stehlen 300 Impfausweise aus Arztpraxis in Königswinter

Diebe entwendeten unbeschriebene Impfpässe aus einer Arztpraxis. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sophia Kembowski

Königswinter-Oberpleis Unbekannte haben 300 Impfausweise sowie einen Praxisstempel aus einer Arztpraxis in Königswinter-Oberpleis gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die Dokumente fälschen wollen.



Es ist ein Diebesgut, dem in den Zeiten der Corona-Pandemie eine ganz besondere Bedeutung zukommt: Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis in Königswinter-Oberpleis haben Unbekannte neben Bargeld auch 300 Blanko-Impfausweise sowie einen Praxisstempel gestohlen. Die Bonner Kriminalpolizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter es ganz gezielt auf die Impfpässe abgesehen haben könnten, um die Dokumente im Nachgang zu fälschen und unter die Leute zu bringen.

Zugetragen hat sich der Einbruch in der Zeit von Sonntag, 6. Juni, 20.10 Uhr, und Montag, 7. Juni, 6.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die unbekannten Einbrecher die Fenster zu den Praxisräumen an der Siegburger Straße auf. Danach machten sie sich mit etwas Bargeld und der großen Menge Blanko-Impfausweise aus dem Staub. Nach ersten Ermittlungen könne damit eine Vorbereitungstat für Impfpassfälschungen nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0228/150 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)