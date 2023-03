Einbruch in Königswinter-Oberpleis Unbekannte brechen in Supermarkt ein und stehlen Zigaretten

Im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei hatte es zuletzt bereits ähnliche Fälle gegeben. Anfang der Woche waren noch unbekannte Täter in das Suti-Center in Bornheim-Roisdorf eingebrochen und haben ebenfalls Zigaretten und Tabakwaren gestohlen. Auf Tabak und Zigaretten hatten es Einbrecher auch in einem Supermarkt in Bonn abgesehen. „Wir prüfen mögliche Zusammenhänge, weil eine Häufung solcher Fälle auftritt“, teilte Frank Piontek, Pressesprecher der Bonner Polizei, auf GA-Anfrage mit. Konkrete Hinweise hätten die Ermittler jedoch noch nicht.