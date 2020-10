Königswinter-Oberpleis : Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Einbrecher

Königswinter Nach einem Einbruch in Königswinter-Oberpleis Ende August fahndet die Polizei nun mit Hilfe eines Fotos, das vom mutmaßlichen Täter gemacht wurde.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war in der Nacht auf den 21. August zwischen 23 Uhr und 6.45 Uhr ein Unbekannter in ein Haus an der Lohbergstraße in Oberpleis eingebrochen. Dabei wurde er von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Aus dem Haus wurden Armbanduhren, Bargeld und ein E-Bike gestohlen.