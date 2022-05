Einsatz in Königswinter : Vernebelungsanlage der Sparkasse in Oberpleis hat ausgelöst

Vernebelungsanlage der Sparkasse in Oberpleis hat ausgelöst

Einsatz in Königswinter

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zur Sparkasse in Oberpleis ausgerückt. Dort war die Vernebelungsanlage ausgelöst worden. Foto: Ralf Klodt

Königswinter In der Nacht zu Mittwoch hat die Vernebelungsanlage im Automaten-Raum der Kreissparkasse in Königswinter-Oberpleis ausgelöst. Eine Straftat lag nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht vor.

Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagabend zur Filiale der Kreissparkasse an der Oberdollendorfer Straße in Oberpleis ausgerückt. Dort hatte gegen 23.30 Uhr die Vernebelungsanlage im Automaten-Raum ausgelöst.