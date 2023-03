Mutter und Tochter festgehhalten : Mehrere Täter nach Einbruch in Königswinter auf der Flucht

Mehrere Täter nach Einbruch in Königswinter auf der Flucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Oberpleis nach den Tätern. Foto: Ulrich Felsmann

Oberpleis Mutter und Tochter wurden während eines Einbruchs in Königswinter-Oberpleis am Donnerstagabend von mehreren unbekannten Tätern festgehalten. Die Polizei suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach den Unbekannten.

Nach einem Einbruch in Königswinter-Oberpleis am Donnerstagabend sind mehrere unbekannte Täter auf der Flucht. Das teilte die Polizei Bonn am Morgen nach dem Einbruch mit. Die Kriminalpolizei geht derzeit von vier Tätern vor Ort aus, die alle weiterhin flüchtig sind.